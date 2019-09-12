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Ukončeno
HQ6695/16
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Automatické přizpůsobení konturám vašeho obličeje a krku pro flexibilní, hladší oholení.
Posuňte ostré břity svého holicího strojku Philips blíže k pokožce pro výjimečně hladké oholení.
4.0
z 5
5
Recenze
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Výhody
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Výhody
cicha, skuteczna, wytrzymała
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025