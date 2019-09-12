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  • Hladké oholení
  • Hladké oholení
  • Hladké oholení
  • Hladké oholení
  • Hladké oholení
  • Hladké oholení
  • Hladké oholení

Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ6695/16

4
| (5) Recenze
Hladké oholení
Strojek HQ6695 poskytne hladké a pohodlné oholení za dobrou cenu. Systém Reflex Action v kombinaci s technologií Super Lift & Cut zaručuje hladké a pohodlné oholení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Hladké oholení

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám vašeho obličeje a krku pro flexibilní, hladší oholení.

Samostatné plovoucí hlavy

Samostatné plovoucí hlavy

Posuňte ostré břity svého holicího strojku Philips blíže k pokožce pro výjimečně hladké oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

5

Recenze

4
1

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Výhody

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Výhody

cicha, skuteczna, wytrzymała

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 