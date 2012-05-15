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  • Hladké oholení
  • Hladké oholení
  • Hladké oholení

Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ6640/16

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení
Strojek HQ6640 poskytne hladké a pohodlné oholení za dobrou cenu. Systém Reflex Action v kombinaci s technologií Super Lift & Cut zaručuje hladké a pohodlné oholení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Hladké oholení

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám vašeho obličeje a krku pro flexibilní, hladší oholení.

Samostatné plovoucí hlavy

Samostatné plovoucí hlavy

Posuňte ostré břity svého holicího strojku Philips blíže k pokožce pro výjimečně hladké oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

świetnie goli

Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható

Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 