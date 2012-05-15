3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Automatické přizpůsobení konturám vašeho obličeje a krku pro flexibilní, hladší oholení.
Posuňte ostré břity svého holicího strojku Philips blíže k pokožce pro výjimečně hladké oholení.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025