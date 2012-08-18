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  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení

Ukončeno

holicí hlavy

HQ55

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte hlavy každé 2 roky.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • Lift & Cut

  • 1 hlava

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

15 břitů ostrých jako břitva pro rychlé a hladké oholení

15 břitů ostrých jako břitva pro rychlé a hladké oholení

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/08/2012

Polska

Polska

super lux produkt za niską cenę biorąc pod uwagę ilość golen bez wymiany głowic

Naprawde dobry produkt. Golę się 12 lat bez wymiany głowic, mam naprawdę twardy zarost i cały czas jest ostra. Goli badzo dokładnie. Tak naprawde to mam maszynkę Norelco na licencji Philips ale ma te same głowice. Polecam Ten produkt w 1000%.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ55/40 głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ55/40 głowice golące

29/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania

Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ55/40 głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ55/40 głowice golące

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