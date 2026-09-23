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Ukončeno
HQ3/40
Obnovení pro lepší výsledky
Maximální výkon svého holicího strojku Philips zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy každé 2 roky
Lift & Cut
3 hlavy
Systém s dvojitým břitem: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne pro pohodlné hladké oholení.
Systém břitů nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
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