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Ukončeno
Čištění a promazání
Vůně chladivého vánku
Řešení čištění Jet Clean pro optimální údržbu. Po vyčištění holicí hlava voní, vypadá a funguje jako nová.
Po dokončení čištění holicí hlavy holicího strojku Philips voní, vypadají a fungují jako nové.
4.7
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MM16
18/12/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Výhody
Praktičnost
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
skvělý
Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí
Výhody
perfektně vyčistí
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Ověřený kupující
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean