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  • Udržuje čistý holicí strojek
  • Udržuje čistý holicí strojek

Ukončeno

Řešení čištění Jet Clean

HQ200/03

4.7
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Udržuje čistý holicí strojek
Čistý strojek zaručuje maximální holicí výkon. Proto používejte skvělý přípravek HQ200/03 se systémem Philips Jet Clean na důkladné čištění holicích hlav Philips.
Zobrazit všechny výhody

Pro maximální výkon

Udržuje čistý holicí strojek

  • Čištění a promazání

  • Vůně chladivého vánku

Zaručuje maximální holicí výkon

Zaručuje maximální holicí výkon

Řešení čištění Jet Clean pro optimální údržbu. Po vyčištění holicí hlava voní, vypadá a funguje jako nová.

Pro dokonalou čistotu

Po dokončení čištění holicí hlavy holicího strojku Philips voní, vypadají a fungují jako nové.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Výhody

Praktičnost

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

skvělý

Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí

Výhody

perfektně vyčistí

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Čistící roztok JetClean

06/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu