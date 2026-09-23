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Ukončeno

holicí hlavy

HQ167/40

Zachovejte hladké oholení

Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu ... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte holicí hlavy každých 12 měsíců.

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Pro nejlepší výsledky vyměňte hlavu každých 12 měsíců

Zachovejte hladké oholení

  • Lift & Cut

  • 3 hlavy

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Mokré použití

Mokré použití

Holicí strojek můžete používat ve sprše, ušetřit tak čas a dopřát si osvěžující pocit mokrého holení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu