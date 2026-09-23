3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
HQ167/40
Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu ... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte holicí hlavy každých 12 měsíců.
Lift & Cut
3 hlavy
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Holicí strojek můžete používat ve sprše, ušetřit tak čas a dopřát si osvěžující pocit mokrého holení.
Recenze