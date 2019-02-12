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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Keratinový keramický povrch
Ionizační
800 W
3 nástavce
Po vysušení vlasů na 80 % vložte pramen vlasů do otvoru nástavce pro natáčení vzduchem. Po stisknutí tlačítka zmizí pramen vlasů do natáčecí komory, kde se vysuší a natočí. Potom se uvolní krásně natočená přirozeně vypadající lokna.
50mm kulatý termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům objem, tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.
Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.
4.3
z 5
20
Recenze
84%
Doporučuje tento produkt
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Ověřený kupující
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Danuta78
06/07/2017
Polska
Ověřený kupující
Polecam produkt w 100 procentach.
Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
jogintiger
16/02/2017
Polska
Rewelacyjna suszarko-lokówka
Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka