VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
  • Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě

Ukončeno

StyleCareSamootočný kulmofén

HP8668/00

4.3
| (20) Recenze | 84% Doporučuje tento produkt
Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě
Novinka ve světě kulmofénů s automatickým otáčením se dodává s jedinečným natáčecím nástavcem pro měkké lokny a vlny, s kulatým kartáčem pro živý vzhled s velkým objemem a s hubicí pro šetrné vysoušení. Skvělý zážitek z vysoušení a úpravy vlasů.
Zobrazit všechny výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Jemné lokny, vlny a objem díky automatické vzduchové kulmě

  • Keratinový keramický povrch

  • Ionizační

  • 800 W

  • 3 nástavce

Nástavec pro automatické vzduchové natáčení vytváří vlny a jemné lokny

Nástavec pro automatické vzduchové natáčení vytváří vlny a jemné lokny

Po vysušení vlasů na 80 % vložte pramen vlasů do otvoru nástavce pro natáčení vzduchem. Po stisknutí tlačítka zmizí pramen vlasů do natáčecí komory, kde se vysuší a natočí. Potom se uvolní krásně natočená přirozeně vypadající lokna.

50mm kulatý kartáč dodává objem a pohyb

50mm kulatý kartáč dodává objem a pohyb

50mm kulatý termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům objem, tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.

Zabraňuje vzniku statické elektřiny pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Zabraňuje vzniku statické elektřiny pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

20

Recenze

84%

Doporučuje tento produkt

12/02/2019

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

06/07/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Polecam produkt w 100 procentach.

Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

16/02/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna suszarko-lokówka

Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu