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  • Různé účesy s ionizační péčí
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  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
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  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí
  • Různé účesy s ionizační péčí

Ukončeno

EssentialKulmofén

HP8663/00

4.7
| (389) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Různé účesy s ionizační péčí
Vysoušení a úprava zároveň – kulmofén Philips Air Styler Essential vám umožní vytvářet krásné přirozené účesy a ionizační péče současně dodává mimořádný lesk. Čtyři nástavce jsou vhodné pro dlouhé i krátké vlasy, takže se ze snadné úpravy účesu můžete radovat.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Různé účesy s ionizační péčí

  • 4 nástavci

  • Ionizační péče

  • ThermoProtect

Výkon 800 W vám zajistí styling jako ze salónu

Výkon 800 W vám zajistí styling jako ze salónu

Kulma Air Styler s 800W proudem vzduchu k jemnému vysoušení a úpravám. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Ionizační péče umožňuje vysoušení bez zelektrizovaných vlasů. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž dodávají záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

389

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

03/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobrý

Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

16/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kulmofén

Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

Výhody

Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

05/08/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super

Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

Výhody

Hezký, skladný, funkční

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu