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Ukončeno
HP8660/00
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
EssentialCare
ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.
Termokartáč má mimořádně široký průměr 38 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.
Kulma Air Styler s 650W proudem vzduchu k jemnému vysoušení a úpravám. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.
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