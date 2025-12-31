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  • Vysoušení a styling bez potíží
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  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží
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  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží
  • Vysoušení a styling bez potíží

Ukončeno

EssentialCareKulmofén

HP8660/00

Vysoušení a styling bez potíží
Vysoušení a úprava současně – nový kulmofén Philips Essential Care vám umožní vytvářet krásný a přirozený styling, zatímco pečujete o své vlasy.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušení a styling bez potíží

  • EssentialCare

Nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

Nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.

38mm termokartáč pro uhlazení vlasů

38mm termokartáč pro uhlazení vlasů

Termokartáč má mimořádně široký průměr 38 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.

Jemný a efektivní styling

Jemný a efektivní styling

Kulma Air Styler s 650W proudem vzduchu k jemnému vysoušení a úpravám. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu