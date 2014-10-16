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Ukončeno
Objem a lesk pro dlouhé vlasy
Ohřívaný stylingový kartáč Philips ProCare umožňuje rychle vytvořit měkké vlny a současně pečuje o vaše vlasy. Ohřívaný 45mm válec se postará o dlouhotrvající výsledky, zatímco vysouvací štětinky zaručují rychlé použití a dokonalý účes.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Zasouvací hroty (45 mm)
Turmalínový keramický povrch
Teplota 160 C a 190 C
Ionizační péče
Jedinečné zasouvací hroty zajišťují rychlou a bezpečnou aplikaci. Jakmile obtočíte vlasy kolem kartáče, otočte studeným koncem a hroty se vysunou. Tato jedinečná funkce garantuje bezpečné uvolnění vlasů a udrží perfektní tvar vašich kudrnatých kadeří.
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Vybírejte mezi dvěma nastaveními teplot stylingu, 160 °C a 190 °C, abyste zajistili dlouhotrvající efekt a zároveň minimalizovali riziko poškození vlasů.
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4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне