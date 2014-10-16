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Ukončeno

Ohřívaný stylingový kartáč ProCare

HP8634/00

4.8

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Objem a lesk pro dlouhé vlasy

Ohřívaný stylingový kartáč Philips ProCare umožňuje rychle vytvořit měkké vlny a současně pečuje o vaše vlasy. Ohřívaný 45mm válec se postará o dlouhotrvající výsledky, zatímco vysouvací štětinky zaručují rychlé použití a dokonalý účes.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Objem a lesk pro dlouhé vlasy

  • Zasouvací hroty (45 mm)

  • Turmalínový keramický povrch

  • Teplota 160 C a 190 C

  • Ionizační péče

Zasouvací hroty pro rychlé a snadné uvolnění vlasů

Zasouvací hroty pro rychlé a snadné uvolnění vlasů

Jedinečné zasouvací hroty zajišťují rychlou a bezpečnou aplikaci. Jakmile obtočíte vlasy kolem kartáče, otočte studeným koncem a hroty se vysunou. Tato jedinečná funkce garantuje bezpečné uvolnění vlasů a udrží perfektní tvar vašich kudrnatých kadeří.

Ionizační péče a turmalínový povrch pro lesklé vlasy

Ionizační péče a turmalínový povrch pro lesklé vlasy

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

2 nastavení teplot pro styling podle typu vašich vlasů

Vybírejte mezi dvěma nastaveními teplot stylingu, 160 °C a 190 °C, abyste zajistili dlouhotrvající efekt a zároveň minimalizovali riziko poškození vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu