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Ukončeno
Rovné vlasy a vlny s třikrát větší péčí
Nová kulma Philips Straight & Curl vám zajistí požadovaný rovný, vlnitý a kudrnatý vzhled vlasů a zároveň je k vašim vlasům šetrnější. Trojnásobná péče díky ionizační technologii, keramickým destičkám Silky Smooth a digitálnímu ovládání teploty.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Zaoblené keramické destičky
Rovnoměrná distribuce tepla 230 C
Ionizační technologie
Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý vzhled.
Zaoblené keramické destičky Silky Smooth ještě více usnadňují vytváření vln a kudrlinek. Oviňte vlasy okolo zaoblených destiček nebo jednoduše vytvořte kudrlinku na konečcích vlasů.
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
4.9
z 5
15
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Agnieszka26
20/03/2018
Polska
Ověřený kupující
Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania
[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
wiolka022
14/12/2017
Polska
Ověřený kupující
Fajna
Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
agnieszkaand
03/12/2016
Polska
Nic dodać nic ująć
Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica