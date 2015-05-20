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Ukončeno
Jednoduše rovné vlasy díky ionizační technologii
Speciálně navržené pro větší rychlost a snadné použití. Delší destičky nové vlasové žehličky Essential Care s ionizační technologií umožňují vytvořit účes s rovnými a lesklými vlasy rychleji a zároveň jsou k nim šetrné.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Delší keramické destičky (100 mm)
Profesionální teplota 210 C
Ionizační technologie
Delší destičky umožňují lepší kontakt s vlasy a pomáhají dosáhnout dokonalého narovnání za kratší dobu.
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý vzhled.
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4.5
z 5
8
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Výhody
Конечно за.Результат отличный.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum použití 2019-07-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum použití 2019-07-28
Eleonora
13/10/2019
България
Страхотен продукт
Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care ion
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care ion