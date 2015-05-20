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  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie balení

Ukončeno

Ionizační péče Essential Care

HP8320/00

4.5

| (8) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Jednoduše rovné vlasy díky ionizační technologii

Speciálně navržené pro větší rychlost a snadné použití. Delší destičky nové vlasové žehličky Essential Care s ionizační technologií umožňují vytvořit účes s rovnými a lesklými vlasy rychleji a zároveň jsou k nim šetrné.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

se 100mm destičkami

Jednoduše rovné vlasy díky ionizační technologii

  • Delší keramické destičky (100 mm)

  • Profesionální teplota 210 C

  • Ionizační technologie

Dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Delší destičky umožňují lepší kontakt s vlasy a pomáhají dosáhnout dokonalého narovnání za kratší dobu.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Vysoká profesionální teplota 210 °C pro dokonalé výsledky

Vysoká profesionální teplota 210 °C pro dokonalé výsledky

Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý vzhled.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

8

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

3
1

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Výhody

Конечно за.Результат отличный.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum použití 2019-07-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum použití 2019-07-28

13/10/2019

България

България

Страхотен продукт

Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care ion

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8320/00 Essential Care ion

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu