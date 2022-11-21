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  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
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  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
  • Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí

Ukončeno

Series 7000Vysoušeč vlasů MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí
Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který nepřetržitě snímá optimální teplotu pro vysoušení vlasů a zachovává tak jejich přirozenou hydrataci.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí

  • Technologie MoistureProtect

  • Vysoušení o příkonu 2300 W

  • Ionizační péče pro lesklé vlasy

Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Technologie MoistureProtect kontroluje a reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci. Protože neustále zajišťuje optimální teplotu, chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Inteligentní snímač MoistureProtect

Inteligentní snímač MoistureProtect

Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.

2 300 W vysoušecího výkonu

Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má šest rychlostí a nastavení teploty. Díky výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji, snáze a citlivěji.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

698

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

21/11/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je velice skvělý

Den je těžký,chce to líp vyvážení, jinak celková spokojenost, vlasy jsou nádherné lesklé, živí a rychle mám vysoušene.

Výhody

Dobrá kvalita vlasů

Nevýhody

Trochu těžký

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

22/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší a nejkrásnější fén

Tento fén mám už dlouho a stále ho miluju. Je krásný, výkonný, neničí mi vlasy. Moje kadeřnice Martina(velmi známá i ve světě) chválila mou špičkovou kvalitu vlasu a tu mám i díky tomuhle fénu.

Výhody

Dostatečně dlouhý kabel

Nevýhody

Občas se mi i přes krytku nymotá a vytrhá pár vlasů, ale to asi nebude fénem :D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vysoušeč vlasů je skvělý

Chrání vlasy před přehřátím. Neničí je. Tento výrobek bych doporučila všem.

Výhody

Chrání vlasy před přehřátím

Nevýhody

Je trochu těžší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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