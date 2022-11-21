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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Technologie MoistureProtect
Vysoušení o příkonu 2300 W
Ionizační péče pro lesklé vlasy
Technologie MoistureProtect kontroluje a reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci. Protože neustále zajišťuje optimální teplotu, chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si dokonale chráněné, nádherné vlasy.
Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.
Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má šest rychlostí a nastavení teploty. Díky výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji, snáze a citlivěji.
4.8
z 5
698
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Skarlet
21/11/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je velice skvělý
Den je těžký,chce to líp vyvážení, jinak celková spokojenost, vlasy jsou nádherné lesklé, živí a rychle mám vysoušene.
Výhody
Dobrá kvalita vlasů
Nevýhody
Trochu těžký
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Lijana
22/05/2022
Česká republika
Nejlepší a nejkrásnější fén
Tento fén mám už dlouho a stále ho miluju. Je krásný, výkonný, neničí mi vlasy. Moje kadeřnice Martina(velmi známá i ve světě) chválila mou špičkovou kvalitu vlasu a tu mám i díky tomuhle fénu.
Výhody
Dostatečně dlouhý kabel
Nevýhody
Občas se mi i přes krytku nymotá a vytrhá pár vlasů, ale to asi nebude fénem :D
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Andyk1
30/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vysoušeč vlasů je skvělý
Chrání vlasy před přehřátím. Neničí je. Tento výrobek bych doporučila všem.
Výhody
Chrání vlasy před přehřátím
Nevýhody
Je trochu těžší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 HP8281/00 Vysoušeč vlasů MoistureProtect