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  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
  • Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů

Ukončeno

DryCare PrestigeVysoušeč vlasů

HP8260/00

4.6
| (27) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů
Vysoušeč vlasů Philips ProCare chrání vlasy před přehřátím pomocí pokročilé technologie EHD™. Speciálně navržený výstup vzduchu šíří teplo do vlasů jemněji a zabraňuje poškození vlasů nebo pokožky vysokou teplotou.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušeč pro maximální péči

Zvýšená ochrana zdravých lesklých vlasů

  • Rovnoměrné rozvádění tepla

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Difuzér pro vzdušný účes

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Pokročilá technologie Philips EHD znamená, že vysoušeč používá jedinečně navržený výstup vzduchu k zajištění, že je teplo distribuováno velmi rovnoměrně i při vysokých teplotách a brání tak poškození ohřívaných míst. Vlasy jsou tak dokonale chráněny před přehřátím a zůstanou zdravé a lesklé.

Nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

Nejlepší teplota vysoušení díky systému ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

27

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

3
2

28/09/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

28/12/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetna suszarka

Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

20/11/2016

Polska

Polska

Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów

Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu