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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Rovnoměrné rozvádění tepla
2300 W
ThermoProtect Ionic
Difuzér pro vzdušný účes
Pokročilá technologie Philips EHD znamená, že vysoušeč používá jedinečně navržený výstup vzduchu k zajištění, že je teplo distribuováno velmi rovnoměrně i při vysokých teplotách a brání tak poškození ohřívaných míst. Vlasy jsou tak dokonale chráněny před přehřátím a zůstanou zdravé a lesklé.
ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.
Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
4.6
z 5
27
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Ověřený kupující
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
mmijal
28/12/2016
Polska
Ověřený kupující
Świetna suszarka
Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
marciagr
20/11/2016
Polska
Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów
Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów