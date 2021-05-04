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Ukončeno

ThermoProtect Ionic HP8234/10 Hairdryer

HP8234/10

4.9

| (235) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt

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Recenze

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4.9

z 5

235

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

3

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší fén

Tento fén je prostě nejlepší, jaký jsem kdy měla. Skvělý výkon - mám hodně vlasů a dlouhé a vyfouká opravdu rychle. Přesto je k vlasům šetrný, vlasy nejsou vysušené a krásně se lesknou. Moc doporučuji!

Výhody

Šetrný, rychle vysušení, skvělý výkon!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Datum použití 2019-05-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Datum použití 2019-05-04

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek je prostě bezva

Tomuto výrobku nemám co vytknout a rozhodně ho doporučuji.

Výhody

možnost nastavení více teplot i studeného vzduchu

Nevýhody

o žádné nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Datum použití 2018-05-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Datum použití 2018-05-18

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající vysoušeč vlasů

Perfektní fén, skvělý jak svým výkonem, tak teplotami. Jen by snad mohl být o trošku lehčí.

Výhody

výkon, úrovně teplot

Nevýhody

trochu vyšší hmotnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Datum použití 2020-01-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic

Datum použití 2020-01-18

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu