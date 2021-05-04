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Ukončeno
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4.9
z 5
235
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
MeruňkaVer123
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší fén
Tento fén je prostě nejlepší, jaký jsem kdy měla. Skvělý výkon - mám hodně vlasů a dlouhé a vyfouká opravdu rychle. Přesto je k vlasům šetrný, vlasy nejsou vysušené a krásně se lesknou. Moc doporučuji!
Výhody
Šetrný, rychle vysušení, skvělý výkon!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Datum použití 2019-05-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Datum použití 2019-05-04
anoli70
18/05/2020
Česká republika
Výrobek je prostě bezva
Tomuto výrobku nemám co vytknout a rozhodně ho doporučuji.
Výhody
možnost nastavení více teplot i studeného vzduchu
Nevýhody
o žádné nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Datum použití 2018-05-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Datum použití 2018-05-18
monika74
18/05/2020
Česká republika
Vynikající vysoušeč vlasů
Perfektní fén, skvělý jak svým výkonem, tak teplotami. Jen by snad mohl být o trošku lehčí.
Výhody
výkon, úrovně teplot
Nevýhody
trochu vyšší hmotnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Datum použití 2020-01-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8232/00 Vysoušeč vlasů Ionic
Datum použití 2020-01-18