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Ukončeno

Vysoušeč vlasů

HP8116/00

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Kvalitní péče o vaše vlasy

Vysoušejte své vlasy elegantně se 1 400W vysoušečem Care &Control

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušeč vlasů Care & Control

Kvalitní péče o vaše vlasy

  • Příkon 1 400W

  • Care&Control

  • Sklopný

Rychlé a jemné vysoušení s příkonem 1 400 W

Rychlé a jemné vysoušení s příkonem 1 400 W

Tento 1 400W vysoušeč vlasů je zdrojem optimálního proudu vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek AWARD-612375

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/70 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/70 Hairdryer

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu