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Ukončeno
Kvalitní péče o vaše vlasy
Vysoušejte své vlasy elegantně se 1 400W vysoušečem Care &Control
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Příkon 1 400W
Care&Control
Sklopný
Tento 1 400W vysoušeč vlasů je zdrojem optimálního proudu vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.
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Ocenění
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/70 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8116/70 Hairdryer