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Ukončeno
Nezbytná péče o vlasy
Ideální vysoušeč pro správnou péči o vlasy a styling
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Salon Essential
vysoušeč vlasů
Tento 1 400W vysoušeč vlasů je zdrojem optimálního proudu vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.
4.9
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential
dzikaga
29/11/2013
Polska
Idealny produkt
Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential