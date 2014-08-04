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Ukončeno

Salon Essential

HP8106/00

4.9

| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Nezbytná péče o vlasy

Ideální vysoušeč pro správnou péči o vlasy a styling

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušení vlasů s péčí

Nezbytná péče o vlasy

  • Salon Essential

  • vysoušeč vlasů

Rychlé a jemné vysoušení s příkonem 1 400 W

Rychlé a jemné vysoušení s příkonem 1 400 W

Tento 1 400W vysoušeč vlasů je zdrojem optimálního proudu vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/08/2014

Polska

Polska

idealna kobieca suszarka

Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential

06/01/2014

Polska

Polska

zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd

Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential

29/11/2013

Polska

Polska

Idealny produkt

Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8106/00 Salon Essential

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu