3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
Nezbytná péče o vlasy
Ideální vysoušeč pro správnou péči o vlasy a styling
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Salon Essential
vysoušeč vlasů
Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8105/00 Salon Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8105/00 Salon Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8105/00 Salon Essential
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8105/00 Salon Essential
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8105/00 Salon Essential