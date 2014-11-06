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Ukončeno
Mokrý a suchý provoz
s holicí hlavou
Tento epilátor má kotouče s keramickým povrchem, které šetrně odstraňují i ty nejmenší chloupky
Naše mimořádně široká epilační hlava vám poskytne optimální odstranění chloupků jedním tahem a zajistí dlouhotrvající výsledky v podobě dokonale hladké pokožky během několika minut.
Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024