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Ukončeno

SatinPerfectEpilátor

HP6577/00

4.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ukažte dokonalost své pokožky
Epilátor Philips SatinPerfect se systémem SkinPerfect odstraňuje i ty nejjemnější a nejkratší chloupky a při tom chrání vaši pokožku. Mokrý a suchý provoz umožňuje pohodlné používání i ve sprše. Součástí je holicí hlava s hřebenem pro zastřihávání.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Epilátor se systémem Skin Perfect

Ukažte dokonalost své pokožky

  • Mokrý a suchý provoz

  • s holicí hlavou

Tvarované keramické disky odstraňují i ty nejjemnější krátké chloupky

Tvarované keramické disky odstraňují i ty nejjemnější krátké chloupky

Tento epilátor má kotouče s keramickým povrchem, které šetrně odstraňují i ty nejmenší chloupky

Široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky

Široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky

Naše mimořádně široká epilační hlava vám poskytne optimální odstranění chloupků jedním tahem a zajistí dlouhotrvající výsledky v podobě dokonale hladké pokožky během několika minut.

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče, které odstraňují chloupky, aniž by tahali za pokožku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 