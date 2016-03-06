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Ukončeno
Nohy
Tento epilátor je vybaven efektivním epilačním systémem, který zaručí, že vaše pokožka zůstane hladká a bez strniště po týdny
Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!
Mimořádně rychlé nastavení pro tenké chloupky a těžko přístupné oblasti
4.2
z 5
18
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Karola90
06/03/2016
Polska
Polecam
Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024