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  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
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  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
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  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
  • Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu

Ukončeno

SatinelleEpilátor Satinelle

HP6400/00

4.2
| (18) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu
Díky tomuto epilátoru Philips si můžete užívat hladké nohy po dlouhou dobu. Odstraňuje chloupky od kořínků a zajišťuje tak hladké nohy bez chloupků až po dobu 4 týdnů.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Rychlý a efektivní epilátor

Užijte si hladké nohy po dlouhou dobu

  • Nohy

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Tento epilátor je vybaven efektivním epilačním systémem, který zaručí, že vaše pokožka zůstane hladká a bez strniště po týdny

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!

Dvourychlostní nastavení pro šetrnou epilaci a maximální výkon

Dvourychlostní nastavení pro šetrnou epilaci a maximální výkon

Mimořádně rychlé nastavení pro tenké chloupky a těžko přístupné oblasti

Technické specifikace

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Příslušenství a náhradní díly

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

18

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

3
2

06/03/2016

Polska

Polska

Polecam

Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 