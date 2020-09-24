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Ukončeno
Tělo
Zastřihovací hlava na tělo se dokonale hodí pro rychlé použití na cestách. Zastřihovací hlava s 26 mm zajistí rychlé a jednoduché použití na menších tělesných partiích (např. prsty na nohou nebo koleno).
Dostatečně malý na to, aby se vešel do tašky nebo do dlaně a s napájením na baterie, abyste jej mohli vzít všude s sebou. Baterie AAA jsou součástí balení.
O rychlé vyčištění a hygienu zastřihovače se postará přiložený kartáček.
4.9
z 5
25
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pavla8
24/09/2020
Česká republika
Doporučuji
Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.
Výhody
Malý, ale skvělý.
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
nanuna
05/06/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Moje pravá ruka
Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!
Výhody
malý, tichý,pohledný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Super pomocník
Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.
Výhody
Kompaktní a praktický
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024