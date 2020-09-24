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  • Hladká pokožka kdekoli
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  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
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  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli
  • Hladká pokožka kdekoli

Ukončeno

Zastřihovač pro okamžitou úpravu

HP6392/00

4.9
| (25) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Hladká pokožka kdekoli
Mějte hladkou pokožku. Kdykoli a kdekoli. Nový cestovní zastřihovač od společnosti Philips je diskrétní kosmetická pomůcka, se kterou na cestách rychle a jednoduše odstraníte i ty nejjemnější chloupky. Dodává se s kartáčkem na čištění, který zajistí dostatečnou hygienu.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Zastřihovač na tělo pro okamžitou úpravu

Hladká pokožka kdekoli

  • Tělo

26mm zastřihovací hlava pro snadné odstranění chloupků

26mm zastřihovací hlava pro snadné odstranění chloupků

Zastřihovací hlava na tělo se dokonale hodí pro rychlé použití na cestách. Zastřihovací hlava s 26 mm zajistí rychlé a jednoduché použití na menších tělesných partiích (např. prsty na nohou nebo koleno).

Dostatečně malý na přenášení

Dostatečně malý na přenášení

Dostatečně malý na to, aby se vešel do tašky nebo do dlaně a s napájením na baterie, abyste jej mohli vzít všude s sebou. Baterie AAA jsou součástí balení.

Včetně čisticího kartáče, abyste mohli udržovat zastřihovač v čistotě

Včetně čisticího kartáče, abyste mohli udržovat zastřihovač v čistotě

O rychlé vyčištění a hygienu zastřihovače se postará přiložený kartáček.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

25

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/09/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.

Výhody

Malý, ale skvělý.

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

05/06/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Moje pravá ruka

Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!

Výhody

malý, tichý,pohledný

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super pomocník

Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.

Výhody

Kompaktní a praktický

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 