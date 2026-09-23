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Ukončeno
HP6373/00
Doma s lázeňským výsledkem
Zastřihujte, tvarujte nebo odstraňujte nežádoucí chloupky z celé oblasti třísel pro jemný a hladký vzhled díky tomuto superpřesnému zastřihovači.
Zastřihování, tvarování a holení
Přesný a jemný zastřihovač zastřihuje chloupky na délky kratší než milimetr (až na délku 0,6 mm).
Hygienický zastřihovací hřeben zastřihuje na pět různých délek (2–10 mm), takže můžete kreativně upravovat oblast třísel.
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Recenze
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL