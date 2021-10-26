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Ukončeno

SalonDry Pro ACVysoušeč vlasů

HP4992/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma

Chcete vysoušet vlasy jako profesionálové? Vysoušeč SalonDry Pro – s 2 000 W vysoušecího příkonu spojeného s mimořádným profesionálním motorem na střídavý proud – je vysoušeč, který potřebujete, pokud chcete zopakovat vyfoukání účesu ze salonu.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonDry Pro AC

Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma

  • 2000 W

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Profesionální motorek na střídavý proud pro životnost delší o 50 %

Profesionální motorek na střídavý proud pro životnost delší o 50 %

Tento typ motorku je speciálně vyvinut pro profesionální trh a přináší několik výhod. Především má delší životnost než obvyklé motorky, čímž prodlužuje životnost vysoušeče vlasů o 50 %. Navíc má mimořádně výkonný proud vzduchu pro rychlejší a efektivnější vysoušení.

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний та надійний

Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.

Výhody

Потужний, надійний, є іонізатор

Nevýhody

немає

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Datum použití 2019-10-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Datum použití 2019-10-26

01/07/2020

България

България

Супер продукт!

Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега

Výhody

Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.

Nevýhody

няма

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Datum použití 2018-07-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Datum použití 2018-07-01

17/04/2019

Україна

Україна

Дуже потужний, вічний фен

Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu