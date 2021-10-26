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Ukončeno
Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma
Chcete vysoušet vlasy jako profesionálové? Vysoušeč SalonDry Pro – s 2 000 W vysoušecího příkonu spojeného s mimořádným profesionálním motorem na střídavý proud – je vysoušeč, který potřebujete, pokud chcete zopakovat vyfoukání účesu ze salonu.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2000 W
Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Tento typ motorku je speciálně vyvinut pro profesionální trh a přináší několik výhod. Především má delší životnost než obvyklé motorky, čímž prodlužuje životnost vysoušeče vlasů o 50 %. Navíc má mimořádně výkonný proud vzduchu pro rychlejší a efektivnější vysoušení.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
26/10/2021
Україна
Потужний та надійний
Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.
Výhody
Потужний, надійний, є іонізатор
Nevýhody
немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Datum použití 2019-10-26
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Datum použití 2019-10-26
Лодка237
01/07/2020
България
Супер продукт!
Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега
Výhody
Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.
Nevýhody
няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Datum použití 2018-07-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Datum použití 2018-07-01
YanaBo
17/04/2019
Україна
Дуже потужний, вічний фен
Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer