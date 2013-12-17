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Ukončeno
Vysoušeč s výsledky, po kterých toužíte
Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2 100 W profesionálního vysoušecího příkonu, ionizační technologie a řada možných nastavení přináší skvělé výsledky – od vysoušení po fixaci účesů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2100 W
Difuzér pro vzdušný účes suší vlasy zdravě, redukuje kadeření a zvyšuje objem šířením proudu vzduchu ve vlasech. Dodává jim vzdušnost a maximalizuje objem, obzvlášť pokud je použit na temeni hlavy a u kořínků vlasů, a dokonale se hodí k vytváření kadeří a živých účesů
Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
madralad
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
grzystan
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
дарья
01/04/2019
Україна
хороший фен
Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer