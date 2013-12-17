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Ukončeno

SalonDry ControlVysoušeč vlasů

HP4983/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vysoušeč s výsledky, po kterých toužíte

Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2 100 W profesionálního vysoušecího příkonu, ionizační technologie a řada možných nastavení přináší skvělé výsledky – od vysoušení po fixaci účesů.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonDry Control

Vysoušeč s výsledky, po kterých toužíte

  • 2100 W

Difuzér zvětšuje objem pro vlnité vlasy a živé účesy

Difuzér zvětšuje objem pro vlnité vlasy a živé účesy

Difuzér pro vzdušný účes suší vlasy zdravě, redukuje kadeření a zvyšuje objem šířením proudu vzduchu ve vlasech. Dodává jim vzdušnost a maximalizuje objem, obzvlášť pokud je použit na temeni hlavy a u kořínků vlasů, a dokonale se hodí k vytváření kadeří a živých účesů

Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

хороший фен

Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu