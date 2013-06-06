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Ukončeno
Snadné vysoušení a tvarování vlasů od kořínků ke konečkům
Chcete mít po použití vysoušeče rovné a lesklé vlasy? Vysoušeč SalonDry ‘n’ Straight má k dispozici 1 800 W vysoušecího příkonu s ionizační technologií a navíc plovoucí hřeben, který vám pomůže při vytvoření dokonalého účesu z rovných vlasů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 800 W
Plovoucí hřeben
IonBoost
Proud vzduchu je směrován na hřeben, který klouže vlasy, a vy tak dosáhnete nádherně rovných vlasů snadněji než kdy dříve. Hřeben lze použít pro precizní narovnání nebo pro úpravy.
Plovoucí hřeben sleduje tvar hlavy a umožní vlasy narovnat od kořínků až ke konečkům.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lotta
06/06/2013
Polska
Fajna suszarka !
Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
DINA
01/04/2019
Україна
Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!
Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer