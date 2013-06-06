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Ukončeno

SalonDry 'n StraightVysoušeč vlasů

HP4867/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadné vysoušení a tvarování vlasů od kořínků ke konečkům

Chcete mít po použití vysoušeče rovné a lesklé vlasy? Vysoušeč SalonDry ‘n’ Straight má k dispozici 1 800 W vysoušecího příkonu s ionizační technologií a navíc plovoucí hřeben, který vám pomůže při vytvoření dokonalého účesu z rovných vlasů.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonDry 'n Straight

Snadné vysoušení a tvarování vlasů od kořínků ke konečkům

  • 1 800 W

  • Plovoucí hřeben

  • IonBoost

Hřeben pro rovnání vlasů prameny snadno zachytí a usměrní

Proud vzduchu je směrován na hřeben, který klouže vlasy, a vy tak dosáhnete nádherně rovných vlasů snadněji než kdy dříve. Hřeben lze použít pro precizní narovnání nebo pro úpravy.

Plovoucí hřeben umožní vlasy narovnat od kořínků až ke konečkům

Plovoucí hřeben sleduje tvar hlavy a umožní vlasy narovnat od kořínků až ke konečkům.

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

06/06/2013

Polska

Polska

Fajna suszarka !

Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!

Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

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