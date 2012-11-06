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Ukončeno

SalonMultistylistMultifunkční kulma

HP4696/10

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Kreativní účesy, neustálá péče

Co takhle spočítat způsoby dosažení skvělého účesu? Multifunkční kulma SalonMultistylist 8 v 1 má osm různých keramických tvarovacích nástavců. Dokonalé řešení pro vytváření všech účesů, jaké vás napadnou… a ještě dalších.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonSuper Stylist

Kreativní účesy, neustálá péče

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Narovnávací nástavec pro vytváření nádherně úhledného účesu

Keramické destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Nasunovací kartáč pro větší objem a nádherné vlny

Nasunovací kartáč pro větší objem a nádherné vlny

Tento nástavec lze snadno nasadit na kleště a s jeho pomocí vytvořit větší objem a nádherné vlnité účesy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

06/11/2012

Polska

Polska

Świetny produkt

Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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