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Ukončeno
Narovnání vlasů nebylo nikdy tak snadné
Vytvořte svůj vlastní styl díky vlasové žehličce SalonStyle & Control. Vylepšené keramicko-turmalínové destičky spolu s profesionální teplotou pro úpravu účesu 230 °C vám poskytují možnosti k vytváření nádherně lesklých účesů z rovných vlasů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Užitečná technologie otočného kabelu umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak jeho zamotání.
Nastavení teploty umožňuje rychlou a snadnou změnu teploty pro úpravu účesu z nízké hodnoty na vysokou. Můžete tak vybrat dokonalou teplotu pro své specifické vlasy a potřeby a vždy získat požadovaný hladký účes.
Některé vlasové žehličky a kulmy mohou být vybaveny funkcí automatického vypnutí. Tato funkce byla navržena, abyste nemusely myslet na to, jestli jste je nechaly zapnuté. Pokud je necháte zapnuté, přístroj se automaticky vypne po 60 minutách.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Karo0001
14/08/2014
Polska
Super!
Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener
Karo
18/12/2013
Polska
jest super
elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Výhody
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Nevýhody
Не має
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Datum použití 2018-07-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Datum použití 2018-07-30