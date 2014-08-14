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Ukončeno

Vlasová žehlička

HP4686/22

5

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Narovnání vlasů nebylo nikdy tak snadné

Vytvořte svůj vlastní styl díky vlasové žehličce SalonStyle & Control. Vylepšené keramicko-turmalínové destičky spolu s profesionální teplotou pro úpravu účesu 230 °C vám poskytují možnosti k vytváření nádherně lesklých účesů z rovných vlasů.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vlasová žehlička SalonStyle & Control

Narovnání vlasů nebylo nikdy tak snadné

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Užitečná technologie otočného kabelu umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak jeho zamotání.

Nastavení teploty pro hladký účes u každého typu vlasů

Nastavení teploty umožňuje rychlou a snadnou změnu teploty pro úpravu účesu z nízké hodnoty na vysokou. Můžete tak vybrat dokonalou teplotu pro své specifické vlasy a potřeby a vždy získat požadovaný hladký účes.

Automatické vypnutí po 60 minutách

Automatické vypnutí po 60 minutách

Některé vlasové žehličky a kulmy mohou být vybaveny funkcí automatického vypnutí. Tato funkce byla navržena, abyste nemusely myslet na to, jestli jste je nechaly zapnuté. Pokud je necháte zapnuté, přístroj se automaticky vypne po 60 minutách.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

Super!

Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener

18/12/2013

Polska

Polska

jest super

elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4686/22 Straightener

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Výhody

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Nevýhody

Не має

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Datum použití 2018-07-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Datum použití 2018-07-30

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