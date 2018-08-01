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Ukončeno
Každý den vytoužený lesklý účes bez kadeření
Připravte se na hladké, lesklé vlasy každý den. Kulmofén SalonAirstylist Ion 1 000 W kombinuje ionizační technologii, čtyři tvarovací nástavce a profesionální výkon, abyste se jednou provždy zbavili kudrnatých vlasů
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 000 W
Keramická
4 nástavci
Tento kulmofén má 1000W ohřívač, který vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemné, výkonné vysoušení.
Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Tato snadno použitelná foukací kulma je kartáč i kulma v jednom. Štětinky se po stisknutí tlačítka zatáhnou do kartáče, a přístroj tak snadno vytáhnete z vlasů. Zůstane nádherně živá kadeř.
4.8
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MarieMajka
01/08/2018
Česká republika
Spokojenost
I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Kulmofén
OstraPapryka
08/07/2019
Polska
rewelacyjna dla włosów
Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler
margot
10/12/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler