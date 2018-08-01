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Ukončeno

Kulmofén

HP4674/00

4.8

| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Každý den vytoužený lesklý účes bez kadeření

Připravte se na hladké, lesklé vlasy každý den. Kulmofén SalonAirstylist Ion 1 000 W kombinuje ionizační technologii, čtyři tvarovací nástavce a profesionální výkon, abyste se jednou provždy zbavili kudrnatých vlasů

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Kulma Salon Airstylist Ion

Každý den vytoužený lesklý účes bez kadeření

  • 1 000 W

  • Keramická

  • 4 nástavci

1000 W pro profesionální výsledky

1000 W pro profesionální výsledky

Tento kulmofén má 1000W ohřívač, který vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemné, výkonné vysoušení.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Kartáč se zatahovacími štětinkami pro snadné vytváření loken

Kartáč se zatahovacími štětinkami pro snadné vytváření loken

Tato snadno použitelná foukací kulma je kartáč i kulma v jednom. Štětinky se po stisknutí tlačítka zatáhnou do kartáče, a přístroj tak snadno vytáhnete z vlasů. Zůstane nádherně živá kadeř.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Kulmofén

08/07/2019

Polska

Polska

rewelacyjna dla włosów

Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler

10/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4674/00 Airstyler

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu