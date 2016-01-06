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  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
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  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu
  • Rychlost a výsledky jako ze salónu

Ukončeno

SalonStraight SonicVlasová žehlička

HP4666/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Rychlost a výsledky jako ze salónu
Vlasová žehlička SalonStraight Sonic kombinuje pokročilou sonickou vibrační technologii s nano-diamantovými keramickými destičkami a profesionální teplotou 220 ºC, což umožňuje dosáhnout o 30 % rychlejší rovnání vlasů a dokonale hladký účes.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonStraight Sonic

Rychlost a výsledky jako ze salónu

  • 220 °C

  • Nano-diamantová keramická

Digitální nastavení teploty zaručuje mimořádně hladký účes pro každý typ vlasů

Digitální nastavení teploty zaručuje mimořádně hladký účes pro každý typ vlasů

Digitální nastavení teploty usnadňuje rychlý výběr potřebné funkce a nastavení teploty pomocí digitálního displeje. Ten umožňuje výběr ideální teploty pro váš specifický typ vlasů a potřeby. Výsledkem je dokonalý účes, který lze vytvořit pouhým stisknutím tlačítka.

Profesionální vysoká teplota 220 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Profesionální vysoká teplota 220 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako byste právě přišli ze salónu.

Nano-diamantové keramické destičky pro mimořádně jemné klouzání a lesklý účes

Diamanty nejsou jen dívčiny nejlepší kamarádky, ale jsou známé i svým tvrdým povrchem. Tato znalost byla využita k optimalizaci našich keramických narovnávacích destiček. Pokročilé nano-diamantové keramické narovnávací destičky nabízí optimální přenos tepla a mimořádně jemný povrch odolný vůči škrábancům pro mimořádně jemné klouzání a lesklý účes.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

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Upozornění

  1. Porovnání s modelem HP4669/07