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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
220 °C
Nano-diamantová keramická
Digitální nastavení teploty usnadňuje rychlý výběr potřebné funkce a nastavení teploty pomocí digitálního displeje. Ten umožňuje výběr ideální teploty pro váš specifický typ vlasů a potřeby. Výsledkem je dokonalý účes, který lze vytvořit pouhým stisknutím tlačítka.
Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako byste právě přišli ze salónu.
Diamanty nejsou jen dívčiny nejlepší kamarádky, ale jsou známé i svým tvrdým povrchem. Tato znalost byla využita k optimalizaci našich keramických narovnávacích destiček. Pokročilé nano-diamantové keramické narovnávací destičky nabízí optimální přenos tepla a mimořádně jemný povrch odolný vůči škrábancům pro mimořádně jemné klouzání a lesklý účes.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Porovnání s modelem HP4669/07