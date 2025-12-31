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  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti

Ukončeno

Infračervená lampa InfraCare

HP3641

Účinná úleva od bolesti
Přístroj Philips InfraCare poskytuje účinnou úlevu od bolesti svalů a kloubů. Příkon 650 W vydává infračervené teplo, které je velmi příjemné a proniká hluboko do pokožky, stimuluje krevní oběh a poskytuje účinnou úlevu pro oblasti o velikosti 60 x 40 cm na polovině těla.
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Hluboko pronikající infračervené teplo

Účinná úleva od bolesti

  • 650 W

  • Ošetření poloviny těla

  • Výška 63,5 cm

650W infračervená halogenová lampa

650W infračervená halogenová lampa

Přístroj Philips InfraCare HP 3643 byl optimalizován pro dosažení účinné úlevy v oblastech o velikosti 60 x 40 cm, například na celých zádech, obou ramenech a krku nebo stehenním svalu. Přístroj InfraCare obsahuje inovativní technologii infračervených lamp. Speciální optika, filtr a výkonná 650W halogenová lampa byly optimalizovány tak, aby umožnily ošetření poloviny těla (60 x 40 cm) a vydávaly mnohem příjemnější teplo, protože infračervené teplo se rovnoměrněji rozptyluje nad ošetřovanou oblastí.

Nastavitelný úhel s otáčením

Nastavitelný úhel s otáčením

Přístroj InfraCare HP 3643 se díky své flexibilitě snadno používá k ošetření těla a v různých polohách (např. při ležení na lůžku nebo gauči). Kromě nastavení výšky lze kryt lampy snadno nastavit do polohy zajišťující optimální ošetření správné části těla, a to přesunem krytu lampy do vodorovné nebo svislé polohy (o 90 stupňů doleva nebo doprava) a nakloněním nahoru nebo dolů (o 45 stupňů).

Hluboko pronikající infračervené teplo

Hluboko pronikající infračervené teplo

Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

Technické specifikace

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