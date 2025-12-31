3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
HP3641
650 W
Ošetření poloviny těla
Výška 63,5 cm
Přístroj Philips InfraCare HP 3643 byl optimalizován pro dosažení účinné úlevy v oblastech o velikosti 60 x 40 cm, například na celých zádech, obou ramenech a krku nebo stehenním svalu. Přístroj InfraCare obsahuje inovativní technologii infračervených lamp. Speciální optika, filtr a výkonná 650W halogenová lampa byly optimalizovány tak, aby umožnily ošetření poloviny těla (60 x 40 cm) a vydávaly mnohem příjemnější teplo, protože infračervené teplo se rovnoměrněji rozptyluje nad ošetřovanou oblastí.
Přístroj InfraCare HP 3643 se díky své flexibilitě snadno používá k ošetření těla a v různých polohách (např. při ležení na lůžku nebo gauči). Kromě nastavení výšky lze kryt lampy snadno nastavit do polohy zajišťující optimální ošetření správné části těla, a to přesunem krytu lampy do vodorovné nebo svislé polohy (o 90 stupňů doleva nebo doprava) a nakloněním nahoru nebo dolů (o 45 stupňů).
Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.
Recenze