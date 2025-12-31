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Ukončeno
HP3631
300 W
Oblast ošetření cílových oblastí
Digitální časovač
Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.
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