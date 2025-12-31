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  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti

Ukončeno

Infračervená lampa InfraCare

HP3631

Účinná úleva od bolesti
Přístroj Philips InfraCare poskytuje účinnou úlevu od bolesti svalů a kloubů. 300W infračervená lampa poskytuje příjemné světlo, infračervené teplo proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a poskytuje účinnou úlevu pro cílené oblasti o velikosti 40 x 30 cm.
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Hluboko pronikající infračervené teplo

Účinná úleva od bolesti

  • 300 W

  • Oblast ošetření cílových oblastí

  • Digitální časovač

Hluboko pronikající infračervené teplo

Hluboko pronikající infračervené teplo

Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

Technické specifikace

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