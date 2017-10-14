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  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti
  • Účinná úleva od bolesti

Ukončeno

Infračervená lampa InfraCare

HP3621

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Účinná úleva od bolesti
Hluboko pronikající teplo z infračervené lampy
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Hluboko pronikající infračervené teplo

Účinná úleva od bolesti

  • 200 W

  • Cílená oblast ošetření

Hluboko pronikající infračervené teplo

Hluboko pronikající infračervené teplo

Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

14/10/2017

Polska

Polska

przydatna do domowego leczenia bólu stawów

lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

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