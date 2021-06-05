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Ukončeno
150 W
Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.
Infračervenou lampu lze snadno posunout až o 40 stupňů směrem dozadu.
Jednoduchý vypínač na zadní straně infračervené lampy, aby nebylo třeba po každém použití přístroj odpojovat ze zásuvky.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Výhody
jednoduchost ovládání a funkce
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
BetiG
10/05/2017
Polska
Zdecydowanie polecam!!!
Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil