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  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů
  • Poskytuje úlevu od bolesti svalů

Ukončeno

Infračervená lampa InfraPhil

HP3616

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Poskytuje úlevu od bolesti svalů
Hluboké soustředěné teplo z infračervené lampy
Zobrazit všechny výhody

Soustředěné infračervené teplo prochází do hloubky

Poskytuje úlevu od bolesti svalů

  • 150 W

Hluboko pronikající infračervené teplo

Hluboko pronikající infračervené teplo

Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

Nastavitelný úhel

Nastavitelný úhel

Infračervenou lampu lze snadno posunout až o 40 stupňů směrem dozadu.

Vypínač

Vypínač

Jednoduchý vypínač na zadní straně infračervené lampy, aby nebylo třeba po každém použití přístroj odpojovat ze zásuvky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Výhody

jednoduchost ovládání a funkce

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

10/05/2017

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam!!!

Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu