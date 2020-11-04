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Ukončeno

Epilátor

HP2843/01

4.9

| (8) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Satinelle

Jedinečný epilační systém společnosti Philips vytahává chloupky s kořínky a pokožku zanechává jemnou a hladkou po celé týdny. Poté jsou nové chloupky jemnější a epilace je rychlá a snadná.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Satinelle

Jedinečný epilační systém společnosti Philips

Jedinečný epilační systém společnosti Philips vytahává chloupky za kořínky a pokožku zanechává jemnou a hladkou po celé týdny. Poté jsou nové chloupky měkčí a jemnější.

Omyvatelná epilační hlava

Pro lepší hygienu a snazší čištění.

Čisticí kartáček pro snadné čištění

Čisticí kartáček pro snadné čištění a optimální hygienu

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

8

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Výhody

За

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор

Datum použití 2018-11-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор

Datum použití 2018-11-04

12/11/2019

Україна

Україна

Бездоганний для домашнього використання

Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор

01/11/2019

Україна

Україна

Отличный вечный эпилятор!

У меня этот эпилятор уже 8 лет, до сих пор работает ОТЛИЧНО! сам эпилятор как новый, только надписи стерлись, работает так , как и в самом начале службы, блок питания тоже хороший, качественный. Работой эпилятора довольна, нет пропущенных волос и вросших волос. Если буду покупать новый, то обязательно тоже выберу Филипс!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/01 Епілятор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/01 Епілятор

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 