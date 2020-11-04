3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
Satinelle
Jedinečný epilační systém společnosti Philips vytahává chloupky s kořínky a pokožku zanechává jemnou a hladkou po celé týdny. Poté jsou nové chloupky jemnější a epilace je rychlá a snadná.
Jedinečný epilační systém společnosti Philips vytahává chloupky za kořínky a pokožku zanechává jemnou a hladkou po celé týdny. Poté jsou nové chloupky měkčí a jemnější.
Pro lepší hygienu a snazší čištění.
Čisticí kartáček pro snadné čištění a optimální hygienu
4.9
z 5
8
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Výhody
За
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор
Datum použití 2018-11-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор
Datum použití 2018-11-04
ZoryanaB1987
12/11/2019
Україна
Бездоганний для домашнього використання
Простий та зручний в користуванні. Пластини добре закріплюють волосину ,завдяки чому вона видаляється з коренем,не відламуючи лише верхівку. Задоволена на всі 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/00 Епілятор
ЮлияBV
01/11/2019
Україна
Отличный вечный эпилятор!
У меня этот эпилятор уже 8 лет, до сих пор работает ОТЛИЧНО! сам эпилятор как новый, только надписи стерлись, работает так , как и в самом начале службы, блок питания тоже хороший, качественный. Работой эпилятора довольна, нет пропущенных волос и вросших волос. Если буду покупать новый, то обязательно тоже выберу Филипс!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/01 Епілятор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP2843/01 Епілятор
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL