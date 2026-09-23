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Ukončeno
HD9324/50
Výjimečná odolnost
Stylová varná konvice v šampaňské barvě, vyrobená z nerezové oceli odolné proti rzi, vybavená ovládáním konvice, s designem ze Spojeného království je bezpečná a vydrží vám po dlouhou dobu
1,7 litru
2200 W
Šampaňská kovová
Trvanlivá a stylová varná konvice vyrobená z nerezové oceli odolné proti rzi je předurčena pro dlouhou životnost.
Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé.
Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.
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