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Ukončeno

Varná konvice

HD9324/50

Výjimečná odolnost

Stylová varná konvice v šampaňské barvě, vyrobená z nerezové oceli odolné proti rzi, vybavená ovládáním konvice, s designem ze Spojeného království je bezpečná a vydrží vám po dlouhou dobu

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Vyrobeno pro dlouhou životnost

Výjimečná odolnost

  • 1,7 litru

  • 2200 W

  • Šampaňská kovová

Vyrobena z nerezové oceli odolné proti rzi, bezpečná a trvanlivá

Vyrobena z nerezové oceli odolné proti rzi, bezpečná a trvanlivá

Trvanlivá a stylová varná konvice vyrobená z nerezové oceli odolné proti rzi je předurčena pro dlouhou životnost.

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé.

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Technické specifikace

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