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Ukončeno
Výjimečná odolnost
Kovová varná konvice HD9305, vyrobená z nerezové oceli odolné proti korozi, vybavená ovládáním konvice a navržená ve Velké Británii, je bezpečná a vydrží vám po dlouhou dobu
1,5 litru
2200 W
Leštěný kov
Trvanlivá a stylová varná konvice vyrobená z nerezové oceli odolné proti rzi je předurčena pro dlouhou životnost.
Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé.
Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.
4.7
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
paula676pt
17/04/2020
Polska
szybko milo
estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny
Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik
Vali1974
11/03/2021
România
Produs foarte bun!
Produs fiabil si eficient! Incalzeste apa rapid si silentios. Recomand!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Fierbător
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Fierbător