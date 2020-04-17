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Ukončeno

Varná konvice

HD9305/20

4.7

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Výjimečná odolnost

Kovová varná konvice HD9305, vyrobená z nerezové oceli odolné proti korozi, vybavená ovládáním konvice a navržená ve Velké Británii, je bezpečná a vydrží vám po dlouhou dobu

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Nerezová ocel odolná vůči korozi

Výjimečná odolnost

  • 1,5 litru

  • 2200 W

  • Leštěný kov

Vyrobena z nerezové oceli odolné proti rzi, bezpečná a trvanlivá

Vyrobena z nerezové oceli odolné proti rzi, bezpečná a trvanlivá

Trvanlivá a stylová varná konvice vyrobená z nerezové oceli odolné proti rzi je předurčena pro dlouhou životnost.

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé.

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

17/04/2020

Polska

Polska

szybko milo

estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik

06/12/2015

Polska

Polska

idealny

Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Czajnik

11/03/2021

România

România

Produs foarte bun!

Produs fiabil si eficient! Incalzeste apa rapid si silentios. Recomand!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Fierbător

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD9305/21 Fierbător

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu