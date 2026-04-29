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Daily Collection Stolní gril

Ukončeno

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Daily CollectionStolní gril

HD6321/20

Daily Collection Stolní gril

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Daily Collection Table grill

  • PDF soubor, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Díky oboustranné desce můžete připravovat rozmanité pokrmy podle svých představ. Hladký povrch se hodí pro přípravu jemných jídel, jako je zelenina, ryby a krevety; žebrovaný povrch pro grilování masa, např. steaků, hamburgerů nebo klobás s neodolatelnými proužky z grilu.

  • PDF soubor
  • 21 May 2026

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