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Ukončeno
Podpora
HD6321/20
Ukončeno
User Manual Philips Daily Collection Table grill
Díky oboustranné desce můžete připravovat rozmanité pokrmy podle svých představ. Hladký povrch se hodí pro přípravu jemných jídel, jako je zelenina, ryby a krevety; žebrovaný povrch pro grilování masa, např. steaků, hamburgerů nebo klobás s neodolatelnými proužky z grilu.