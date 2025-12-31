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HD6222/90
2 topné zóny
Oboustranné desky
Nastavitelná teplota
Velká grilovací plocha: 1 400 cm²
2 400 W
Dvě grilovací oblasti vám umožňují nezávisle nastavit teplotu a vařit tak dva různé pokrmy najednou.
Díky pěti nastavením teploty ugrilujete jakoukoli ingredienci k dokonalosti.
Otočením desek můžete připravovat vše od masa až po zeleninu, vejce nebo lívance.
Recenze
Jednoduše odejměte grilovací desky a umyjte je v myčce nebo pod kohoutkem.