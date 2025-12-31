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  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři
  • Lahodné grilování od snídané až po večeři

Stolní gril

HD6222/90

Lahodné grilování od snídané až po večeři
Užijte si chutě domácího grilování se stolním grilem Philips. Dvě topné zóny a oboustranné desky nabízí všestranné vaření a dokonalé výsledky.
Zobrazit všechny výhody

Oboustranné desky pro ještě lepší grilování

Lahodné grilování od snídané až po večeři

  • 2 topné zóny

  • Oboustranné desky

  • Nastavitelná teplota

  • Velká grilovací plocha: 1 400 cm²

  • 2 400 W

Dvě vařící zóny pro dokonalé výsledky u všech pokrmů

Dvě vařící zóny pro dokonalé výsledky u všech pokrmů

Dvě grilovací oblasti vám umožňují nezávisle nastavit teplotu a vařit tak dva různé pokrmy najednou.

Nastavitelná teplota pro perfektní výsledky

Nastavitelná teplota pro perfektní výsledky

Díky pěti nastavením teploty ugrilujete jakoukoli ingredienci k dokonalosti.

Oboustranné desky pro větší všestrannost

Oboustranné desky pro větší všestrannost

Otočením desek můžete připravovat vše od masa až po zeleninu, vejce nebo lívance.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Jednoduše odejměte grilovací desky a umyjte je v myčce nebo pod kohoutkem.