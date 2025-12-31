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  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
  • Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni

Indukční vařič 3000 SeriesIndukční vařič Haloplates

HD5830/90

Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni
Z kuchyně až ke stolu: vařte podle svého s indukčním vařičem Philips 3000 Series. S 8 výkonnými úrovněmi ohřevu až do 2 000 W a 4 praktickými přednastavenými programy zajistí snadné a spolehlivé vaření v každé kuchyni.
Zobrazit všechny výhody

Snadné vaření, spolehlivý výkon v každé kuchyni

Ušetřete místo, vařte v jakékoli kuchyni

  • Vysoký výkon s úrovněmi ohřevu až 2 000 W

  • Rychlé nastavení. Jednoduché vaření. Snadné čištění.

  • Vařte podle svého: 4 přednastavené programy, od polévek po restovaná jídla

  • Bezpečnější kuchyně díky automatickému vypnutí a dětské pojistce

Okamžité nastavení

Okamžité nastavení

Stačí zapojit indukční vařič a můžete začít vařit!

Přesné ovládání s 8 úrovněmi ohřevu

Přesné ovládání s 8 úrovněmi ohřevu

Díky 8 nastavitelným úrovním výkonu a teploty můžete přizpůsobit každodenní vaření svým konkrétním potřebám. Od pomalého vaření po rychlé vaření – užijte si přesné ovládání a připravujte chutná a výživná jídla.

4 intuitivní programy vaření pro vaše každodenní pokrmy.

4 intuitivní programy vaření pro vaše každodenní pokrmy.

Začněte rychle a vařte podle svých představ s 4 přednastavenými programy přípravy jídel: vaření, restování, polévka a nízkoteplotní vaření.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu