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HD5830/90
Vysoký výkon s úrovněmi ohřevu až 2 000 W
Rychlé nastavení. Jednoduché vaření. Snadné čištění.
Vařte podle svého: 4 přednastavené programy, od polévek po restovaná jídla
Bezpečnější kuchyně díky automatickému vypnutí a dětské pojistce
Stačí zapojit indukční vařič a můžete začít vařit!
Díky 8 nastavitelným úrovním výkonu a teploty můžete přizpůsobit každodenní vaření svým konkrétním potřebám. Od pomalého vaření po rychlé vaření – užijte si přesné ovládání a připravujte chutná a výživná jídla.
Začněte rychle a vařte podle svých představ s 4 přednastavenými programy přípravy jídel: vaření, restování, polévka a nízkoteplotní vaření.
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