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Ukončeno
HD4619/20
0,8 l, 900 W
Indikace jednoho šálku
Leštěný kov
Výklopné víko
Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Kabel lze navinout okolo základny, takže konvici lze v kuchyni snadno umístit.
Znásobený bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím po uvaření.
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