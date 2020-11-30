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Ukončeno

Minikonvice

HD4618/20

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vařte přesně tolik, kolik potřebujete
Jedinečná funkce „indikátor jednoho šálku“ umožňuje, abyste v této miniaturní varné konvici Philips HD4618/20 uvařili pouze tolik vody, kolik potřebujete. Díky tomu můžete snadno ušetřit až 50 % energie a snížit své působení na životní prostředí
Zobrazit všechny výhody

Tato minikonvice šetří až 50 % energie

Vařte přesně tolik, kolik potřebujete

  • 0,8 l, 2 400 W

  • Indikace jednoho šálku

  • Leštěný kov

  • Výklopné víko

Indikátor jednoho šálku umožňuje vařit pouze tolik vody, kolik potřebujete

Indikátor jednoho šálku umožňuje vařit pouze tolik vody, kolik potřebujete

Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Elegantní modrý indikátor zasazený ve vypínači pro zapnutí/vypnutí informuje, zda je konvice zapnutá.

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Víko se závěsem a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu s párou.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

30/11/2020

România

România

Produsul este excelent

Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mini-fierbător

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mini-fierbător

07/09/2015

Lietuva

Lietuva

kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas

Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mažas virdulys

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mažas virdulys

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