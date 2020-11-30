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Ukončeno
0,8 l, 2 400 W
Indikace jednoho šálku
Leštěný kov
Výklopné víko
Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Elegantní modrý indikátor zasazený ve vypínači pro zapnutí/vypnutí informuje, zda je konvice zapnutá.
Víko se závěsem a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu s párou.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
kristy_brasov
30/11/2020
România
Produsul este excelent
Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mini-fierbător
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mini-fierbător
Dovand
07/09/2015
Lietuva
kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas
Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mažas virdulys
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4618/20 Mažas virdulys