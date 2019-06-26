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Ukončeno

Topinkovač

HD2628/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si skvělou topinku
Topinkovač vybavený otvory pro pečivo s proměnlivou šířkou pro skvělé opečení. Rovnoměrně dozlatova opečené topinky, ať silné nebo tenké. Je praktický díky funkci rozmrazování a opakovaného ohřevu. Bezpečné použití je zajištěno vysokým zdvihem, tlačítkem pro zrušení operace a vnějším pláštěm v provedení Coolwall.
Zobrazit všechny výhody

Silný nebo tenký, všechny zhnědnou dozlatova

Vychutnejte si skvělou topinku

  • 2 otvory, kovový

  • 2 funkce

  • Leštěný kov, karmínově červená

  • Široká drážka

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na drobky.

Nastavitelná regulace opékání

Nastavitelná regulace opékání

Nastavte úroveň tepla podle svých preferencí a připravte si topinky přesně podle vašich představ.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD2628/00 Тостер

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD2628/00 Тостер

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu