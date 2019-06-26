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Ukončeno
2 otvory, kovový
2 funkce
Leštěný kov, karmínově červená
Široká drážka
Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na drobky.
Nastavte úroveň tepla podle svých preferencí a připravte si topinky přesně podle vašich představ.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD2628/00 Тостер
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD2628/00 Тостер