Zastřihovač vlasů

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  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
  • Maximální svoboda při každém střihu
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Nové

Zastřihovač vlasůSérie 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Maximální svoboda při každém střihu

Užijte si přesné a spolehlivé zastřihování vlasů díky 28 nastavitelným délkám a samoostřicím titanovým břitům. S nástavci pro plynulé přechody snadno vytvoříte dokonale propojený střih jako od kadeřníka i v pohodlí domova.

Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Precizní střih, plynulé přechody a pohodlná úprava vzhledu

Maximální svoboda při každém střihu

  • Samoostřicí titanové břity

  • 28 nastavení délky

  • Senzor Power Adapt

  • Trim & Flow

Přizpůsobte si svůj vzhled díky 28 nastavitelným délkám

Přizpůsobte si svůj vzhled díky 28 nastavitelným délkám

Vytvořte si styl přesně podle sebe díky 28 nastavením délky v krocích po 1 mm. Tři nastavitelné hřebeny s rozsahem 2 až 28 mm vám dávají kontrolu nad každým účesem. Bez hřebenu dosáhnete čistého zastřižení na délku 0,5 mm.

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Samoostřicí titanové břity zůstávají ostré při každém použití a zajišťují konzistentní a spolehlivé výsledky. Užijte si hladké a snadné zastřihování, které pomůže udržet váš styl přesně podle vašich představ.

Součástí balení jsou 4 nezbytné nástroje pro snadnou úpravu účesu

Součástí balení jsou 4 nezbytné nástroje pro snadnou úpravu účesu

Sada 4 kusů barber příslušenství vám poskytne vše, co potřebujete k sebevědomému stříhání v pohodlí domova. S nůžkami, hřebenem, kadeřnickým pláštěm a sponkami do vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

282

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

28/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zastřihovač vlasů

Přehledné nastavování střihu délky vlasů a tichý. Dobře padne do ruky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2024-12-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2024-12-28

17/11/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Je to už můj druhý zastřihovač od Philips. Po letech jsem ho obměnil za tento nový typ. Mnoho nastavení. Navíc se vyplatí. Mohu doporučit.

Výhody

Široká škála nastavení mm

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-10-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-10-17

20/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost možnost si vybrat vlastní délku střihu

Zatím spokojenost, první stříhaní a vše šlo samo a rychle intuitivně výběr ze 3 nástavců a pak už jen do upravit velikost střihu. a jen stříhat rychle a bez překážení drátu. při spuštění se zamkne možnost upravy střihu tak nehrozí že by se stalo omylem že si snížíte střih během stříhání a budete vypadat nečekaně jinak.

Výhody

Možnost nastavení délky střihu, rychlé nastavení, a viditelné na displeji, dlouhá výdrž baterie , rychle nabité,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2022-12-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Date of Use 2022-12-20

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Ve srovnání s profesionálním kadeřníkem.

  2. Po registraci na stránkách Philips.cz do 90 dnů od zakoupení.