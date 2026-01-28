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Nové
Maximální svoboda při každém střihu
Užijte si přesné a spolehlivé zastřihování vlasů díky 28 nastavitelným délkám a samoostřicím titanovým břitům. S nástavci pro plynulé přechody snadno vytvoříte dokonale propojený střih jako od kadeřníka i v pohodlí domova.
Samoostřicí titanové břity
28 nastavení délky
Senzor Power Adapt
Trim & Flow
Vytvořte si styl přesně podle sebe díky 28 nastavením délky v krocích po 1 mm. Tři nastavitelné hřebeny s rozsahem 2 až 28 mm vám dávají kontrolu nad každým účesem. Bez hřebenu dosáhnete čistého zastřižení na délku 0,5 mm.
Samoostřicí titanové břity zůstávají ostré při každém použití a zajišťují konzistentní a spolehlivé výsledky. Užijte si hladké a snadné zastřihování, které pomůže udržet váš styl přesně podle vašich představ.
Sada 4 kusů barber příslušenství vám poskytne vše, co potřebujete k sebevědomému stříhání v pohodlí domova. S nůžkami, hřebenem, kadeřnickým pláštěm a sponkami do vlasů.
4.5
z 5
282
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
sibap
28/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Zastřihovač vlasů
Přehledné nastavování střihu délky vlasů a tichý. Dobře padne do ruky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2024-12-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2024-12-28
Lonelyboy12
17/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Je to už můj druhý zastřihovač od Philips. Po letech jsem ho obměnil za tento nový typ. Mnoho nastavení. Navíc se vyplatí. Mohu doporučit.
Výhody
Široká škála nastavení mm
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-17
Mik77CZ
20/01/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost možnost si vybrat vlastní délku střihu
Zatím spokojenost, první stříhaní a vše šlo samo a rychle intuitivně výběr ze 3 nástavců a pak už jen do upravit velikost střihu. a jen stříhat rychle a bez překážení drátu. při spuštění se zamkne možnost upravy střihu tak nehrozí že by se stalo omylem že si snížíte střih během stříhání a budete vypadat nečekaně jinak.
Výhody
Možnost nastavení délky střihu, rychlé nastavení, a viditelné na displeji, dlouhá výdrž baterie , rychle nabité,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2022-12-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Date of Use 2022-12-20
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Ve srovnání s profesionálním kadeřníkem.
Po registraci na stránkách Philips.cz do 90 dnů od zakoupení.