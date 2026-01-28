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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Titanové břity
400 nastavení délky
120 min bezdrátového použití / 1h nabíjení
Záruka až 5 let
Pomocí tlačítek ovládání přesně zvolíte a zajistíte požadovanou délku – k dispozici je 400 možností nastavení délky. Pomocí hřebene zastřihujte v krocích od 0,5 do 42 mm a s přesností na 0,1 mm.
Rovnoměrné zastřižení přesně tak, jak si přejete. Senzor PowerAdapt automaticky přizpůsobí výkon zastřihování podle hustoty vašich vlasů a upraví jej tak, aby přesně odpovídal jakékoli délce.
Vyberte požadované nastavení délky s přesností 0,1 mm a snadno ji udržujte díky motorizovanému systému nastavení délky Philips, který je navržen pro vysokou přesnost.
Ocenění
4.5
z 5
279
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
sibap
28/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Zastřihovač vlasů
Přehledné nastavování střihu délky vlasů a tichý. Dobře padne do ruky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Lonelyboy12
17/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Je to už můj druhý zastřihovač od Philips. Po letech jsem ho obměnil za tento nový typ. Mnoho nastavení. Navíc se vyplatí. Mohu doporučit.
Výhody
Široká škála nastavení mm
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů
Mik77CZ
20/01/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost možnost si vybrat vlastní délku střihu
Zatím spokojenost, první stříhaní a vše šlo samo a rychle intuitivně výběr ze 3 nástavců a pak už jen do upravit velikost střihu. a jen stříhat rychle a bez překážení drátu. při spuštění se zamkne možnost upravy střihu tak nehrozí že by se stalo omylem že si snížíte střih během stříhání a budete vypadat nečekaně jinak.
Výhody
Možnost nastavení délky střihu, rychlé nastavení, a viditelné na displeji, dlouhá výdrž baterie , rychle nabité,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.
Platí výhradně pro modely 5000, 7000 a 9000 Series. K dispozici pro celosvětový trh s výjimkou USA, Kanady a Číny.