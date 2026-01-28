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  • Dokonalý střih podle vašich představ
  • Dokonalý střih podle vašich představ
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  • Dokonalý střih podle vašich představ
  • Dokonalý střih podle vašich představ
  • Dokonalý střih podle vašich představ
  • Dokonalý střih podle vašich představ
  • Dokonalý střih podle vašich představ
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  • Dokonalý střih podle vašich představ
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  • Dokonalý střih podle vašich představ
  • Dokonalý střih podle vašich představ

Hairclipper series 9000Zastřihovač na vlasy

HC9420/15

4.5
| (279) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt
Dokonalý střih podle vašich představ
Strojek na vlasy Philips řady 9000 zajišťuje dokonalý střih přesně podle vašich představ. Se 60 nastaveními délky a břity z nerezové ocele získáte maximální přesnost a výkon. Dosáhněte dokonalého střihu přizpůsobenému hustotě vašich vlasů.
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

s elektronickými hřebeny

Dokonalý střih podle vašich představ

  • Samoostřicí kovové břity

  • 60 nastavení délky

  • 120 min bezdrátového použití / 1h nabíjení

  • Záruka až 5 let

60 nastavení délky s motorizovanými tlačítky

60 nastavení délky s motorizovanými tlačítky

Pomocí tlačítek ovládání přesně zvolíte a zajistíte požadovanou délku – k dispozici je více než 60 možností nastavení délky. Pomocí hřebene zastřihujte přesně v krocích po 0,2 mm mezi 1 a 7 mm, a po 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastřihovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih o délce 0,5 mm.

Zůstanou stejně ostré jako první den bez mazání

Zůstanou stejně ostré jako první den bez mazání

Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.

Senzor PowerAdapt zajišťuje sestřih dle vašich požadavků

Senzor PowerAdapt zajišťuje sestřih dle vašich požadavků

Rovnoměrné zastřižení přesně tak, jak si přejete. Senzor PowerAdapt automaticky přizpůsobí výkon zastřihování podle hustoty vašich vlasů a upraví jej tak, aby přesně odpovídal jakékoli délce.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

279

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

28/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zastřihovač vlasů

Přehledné nastavování střihu délky vlasů a tichý. Dobře padne do ruky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

17/11/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Je to už můj druhý zastřihovač od Philips. Po letech jsem ho obměnil za tento nový typ. Mnoho nastavení. Navíc se vyplatí. Mohu doporučit.

Výhody

Široká škála nastavení mm

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastřihovač vlasů

20/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost možnost si vybrat vlastní délku střihu

Zatím spokojenost, první stříhaní a vše šlo samo a rychle intuitivně výběr ze 3 nástavců a pak už jen do upravit velikost střihu. a jen stříhat rychle a bez překážení drátu. při spuštění se zamkne možnost upravy střihu tak nehrozí že by se stalo omylem že si snížíte střih během stříhání a budete vypadat nečekaně jinak.

Výhody

Možnost nastavení délky střihu, rychlé nastavení, a viditelné na displeji, dlouhá výdrž baterie , rychle nabité,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 9000 HC9420/15 Zastřihovač na vlasy

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 