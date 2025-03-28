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Nové
Přesné a všestranné stříhání
Dopřejte sobě i svým blízkým precizní úpravu vlasů se zastřihovačem vlasů Philips Série 5000. Ostré břity zajišťují hladké a rovnoměrné výsledky, zatímco výkonná baterie umožňuje pohodlné a spolehlivé zastřihování.
Samoostřicí ocelové břity
16 nastavení délky
Senzor Power Adapt
Trim & Flow
S 16 přesnými nastaveními délky v krocích po 2 mm vám tento strojek na vlasy umožní snadno a konzistentně upravovat vlasy v pohodlí domova. Dva nastavitelné hřebeny s délkou 3–28 mm a přesný 2mm hřeben vám umožní vytvořit přesně takový účes, jaký si přejete. Pokud chcete zastřihnout vlasy na krátko, jednoduše odstraňte hřeben a získáte krátký střih o délce 0,5 mm.
Získejte dokonalý střih díky 41mm samoostřicím ocelovým břitům, které jsou navrženy pro dlouhodobou životnost.
Užijte si dokonalý střih vlasů od začátku až do konce. Hřeben Trim&Flow je navržen tak, aby udržoval vlasy v pohybu a zabránil ucpávání, což zajišťuje hladký chod vašeho strojku na vlasy. Pomáhá vám udržovat stálou kontrolu a dosáhnout ideálního stylu bez přerušení.
4.5
z 5
717
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Kostelka
28/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle funguje
Výrobek splnil moje očekávání, a stále dobře funguje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-03-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-03-28
kejtra
03/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
praktický a hlavně na kabel
Jediný druh zastřihovače, který je na kabel, než abych po nějaké době sháněla baterku, která odejde. Vyzkoušeli jsme ho a jsme velice spokojeni. Má příjemné nastavení délky střihu.
Výhody
na kabel
Nevýhody
nemám co vytknout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-03
Saniťák
29/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S výrobkem se pracuje a manipuluje velmi pohodlně
Výrobek mne překvapil svojí nízkou hmotností, pracuje se s ním velmi pohodlně, je výkonný a dobře uchopitelný.
Výhody
Pohodlně se s ním manipuluje, stříhá velmi přesně a rychle
Nevýhody
Zatím nevím o žádné nevýhodě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2022-04-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2022-04-29
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.