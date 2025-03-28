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  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování
  • Spolehlivé a výkonné zastřihování

Nové

Zastřihovač vlasůSérie 3000

HC3723/15

4.5

| (717) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Spolehlivé a výkonné zastřihování

Dopřejte sobě i svým blízkým rovnoměrné a přesné zastřihování se zastřihovačem vlasů Philips Série 3000. Samoostřicí břity si dlouhodobě zachovávají ostrost a kabelové použití zajišťuje stálý výkon.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Snadné použití pro přesné stříhání vlasů

Spolehlivé a výkonné zastřihování

  • Samoostřicí břity

  • 9 nastavení délky

  • Trim & Flow

  • Kabelové připojení

Přizpůsobte si svůj vzhled díky 9 nastavitelným délkám

Přizpůsobte si svůj vzhled díky 9 nastavitelným délkám

S 9 nastavitelnými délkami v krocích po 3 mm vám tento strojek na vlasy umožní dokonalou kontrolu vašeho účesu. Nastavitelný hřeben umožňuje zastřihování v rozmezí 3–24 mm. Pokud hřeben odstraníte, dosáhnete dokonale hladkého výsledku o délce 0,5 mm. Spolehlivé a jednoduché zastřihování.

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Naše samoostřicí 41mm břity si dlouhodobě zachovávají ostrost a hladce stříhají vlasy pro vždy dokonalý a rovnoměrný střih.

Pro rovnoměrné a snadné zastřihování v pohodlí domova

Pro rovnoměrné a snadné zastřihování v pohodlí domova

Užijte si plynulé zastřihování od začátku až do konce. Hřeben Trim & Flow udržuje vlasy v pohybu a pomáhá předcházet jejich zasekávání v zastřihovači. Pro pohodlnou úpravu vlasů bez zbytečného přerušování.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

717

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

28/03/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvěle funguje

Výrobek splnil moje očekávání, a stále dobře funguje

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-03-28

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-03-28

03/11/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

praktický a hlavně na kabel

Jediný druh zastřihovače, který je na kabel, než abych po nějaké době sháněla baterku, která odejde. Vyzkoušeli jsme ho a jsme velice spokojeni. Má příjemné nastavení délky střihu.

Výhody

na kabel

Nevýhody

nemám co vytknout

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-10-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2023-10-03

29/05/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S výrobkem se pracuje a manipuluje velmi pohodlně

Výrobek mne překvapil svojí nízkou hmotností, pracuje se s ním velmi pohodlně, je výkonný a dobře uchopitelný.

Výhody

Pohodlně se s ním manipuluje, stříhá velmi přesně a rychle

Nevýhody

Zatím nevím o žádné nevýhodě

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2022-04-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů

Date of Use 2022-04-29

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.