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Nové
Spolehlivé a výkonné zastřihování
Dopřejte sobě i svým blízkým rovnoměrné a přesné zastřihování se zastřihovačem vlasů Philips Série 3000. Samoostřicí břity si dlouhodobě zachovávají ostrost a kabelové použití zajišťuje stálý výkon.
Získejte až 4000 Kč zpět z nákupu
Samoostřicí břity
9 nastavení délky
Trim & Flow
Kabelové připojení
S 9 nastavitelnými délkami v krocích po 3 mm vám tento strojek na vlasy umožní dokonalou kontrolu vašeho účesu. Nastavitelný hřeben umožňuje zastřihování v rozmezí 3–24 mm. Pokud hřeben odstraníte, dosáhnete dokonale hladkého výsledku o délce 0,5 mm. Spolehlivé a jednoduché zastřihování.
Naše samoostřicí 41mm břity si dlouhodobě zachovávají ostrost a hladce stříhají vlasy pro vždy dokonalý a rovnoměrný střih.
Užijte si plynulé zastřihování od začátku až do konce. Hřeben Trim & Flow udržuje vlasy v pohybu a pomáhá předcházet jejich zasekávání v zastřihovači. Pro pohodlnou úpravu vlasů bez zbytečného přerušování.
4.5
z 5
717
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Kostelka
28/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle funguje
Výrobek splnil moje očekávání, a stále dobře funguje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-03-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-03-28
kejtra
03/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
praktický a hlavně na kabel
Jediný druh zastřihovače, který je na kabel, než abych po nějaké době sháněla baterku, která odejde. Vyzkoušeli jsme ho a jsme velice spokojeni. Má příjemné nastavení délky střihu.
Výhody
na kabel
Nevýhody
nemám co vytknout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2023-10-03
Saniťák
29/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S výrobkem se pracuje a manipuluje velmi pohodlně
Výrobek mne překvapil svojí nízkou hmotností, pracuje se s ním velmi pohodlně, je výkonný a dobře uchopitelný.
Výhody
Pohodlně se s ním manipuluje, stříhá velmi přesně a rychle
Nevýhody
Zatím nevím o žádné nevýhodě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2022-04-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Date of Use 2022-04-29
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.