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Ukončeno
4.7
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
BożenaEwa
04/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.
Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Grzesiek78
04/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.
Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Mati89
28/09/2015
Polska
Bardzo dobra maszynka do strzyżenia
Maszynka dla każdego bez względu na wiek! Gorąco polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów