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Ukončeno

Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

HC3426/15

4.7

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

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Recenze

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4.7

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.

Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

04/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.

Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

28/09/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka do strzyżenia

Maszynka dla każdego bez względu na wiek! Gorąco polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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