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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
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GC7051/30
Ukončeno
Žehlička Philips s parním generátorem nevytváří páru
Žehlicí prkno je mokré a na podlaze je voda
Parní ráz v žehličce Philips s parním generátorem nefunguje
Žehlička Philips s parním generátorem při vertikálním napařování neodstraňuje záhyby
Žehlička Philips s parním generátorem se již nezahřívá
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
Parní žehlička Philips při uvolňuje kouř
Na parní žehličce Philips bliká kontrolka, která značí, že „žehlička je připravena“